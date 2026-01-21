Замгенсека ООН отправится из Швейцарии в Данию

Амина Мухаммед выступит с программной речью в парламенте Дании на тему будущего ООН в турбулентном мире

ООН, 21 января. /ТАСС/. Первый заместитель генсека ООН Амина Мухаммед направляется из Швейцарии в Данию, где выступит перед парламентом страны. Об этом сообщил на брифинге заместитель официального представителя главы всемирной организации Фархан Хак.

"Заместитель генерального секретаря Амина Мухаммед сегодня покинет Швейцарию и направится в Копенгаген, где выступит с программной речью в парламенте Дании на тему будущего ООН в турбулентном мире. В ходе своего визита она также встретится с высокопоставленными представителями датского правительства по теме сотрудничества ООН и Дании", - сказал он.

Хак ушел от ответа на вопрос о том, будет ли Мухаммед обсуждать с датскими властями ситуацию вокруг Гренландии. "Если нам будет что дополнительно сказать о Гренландии, мы дадим вам знать", - сказал он.

В своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января американский президент Дональд Трамп заявил, что США поступили "очень глупо", вернув Гренландию Дании после Второй мировой войны, и что его страна намерена добиться передачи Гренландии от Дании для развертывания масштабной системы противоракетной обороны "Золотой купол". Американский лидер отметил, что Вашингтон намерен немедленно начать переговоры о покупке Гренландии для расширения территории Соединенных Штатов и укрепления безопасности Запада: "Но это не будет угрозой для НАТО. Это значительно повысит безопасность всего альянса". При этом Трамп добавил, что США не будут применять силу, чтобы получить Гренландию.