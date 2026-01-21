Орбан встретится с Трампом в Давосе и присоединится к "Совету мира"

Глава венгерского правительства также примет участие в экстренном саммите Евросоюза в связи с ситуацией вокруг Гренландии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © AP Photo/ Denes Erdos

БУДАПЕШТ, 21 января. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что в четверг встретится с президентом США Дональдом Трампом в Давосе и подпишет там документ о присоединении к "Совету мира", который будет управлять сектором Газа. Глава правительства заявил, что позже в тот же день отправится в Брюссель, чтобы принять участие в экстренном саммите Евросоюза в связи с ситуацией вокруг Гренландии.

"Утром мне нужно быть в Давосе в начищенных до блеска ботинках и выглаженных брюках, чтобы встретиться с президентом Трампом и от имени Венгрии подписать документ о вступлении в "Совет мира", - сказал Орбан в видеообращении, которое транслировал телеканал М1. Он отметил, что решение о присоединении Венгрии к этому новому международному органу в среду было одобрено на заседании правительства страны.

"Мы встретимся с президентом США, а затем полетим в Брюссель, где вечером состоится саммит ЕС", - продолжил премьер, добавив, что на повестке дня стоят вопросы о Гренландии и "связанной с ней угрозой новых [торговых] тарифов" против европейских стран со стороны Соединенных Штатов.