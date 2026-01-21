Белый дом: союзники США в Европе довольны речью Трампа в Давосе

Американский лидер пытается предотвратить будущие конфликты не только ради блага США, но и европейских союзников и друзей, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт

НЬЮ-ЙОРК, 21 января. /ТАСС/. Европейские союзники США остались довольны выступлением американского президента Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Президент пытается предотвратить будущие конфликты не только ради блага США, но и наших европейских союзников и друзей, со многими из которых президент встретился сегодня и обсуждал это, я знаю, что они все остались очень довольны его речью", - сказала она в эфире телеканала Fox News.

В своей речи на Всемирном экономическом форуме в Давосе в среду Трамп заявил, что США поступили "очень глупо", вернув Гренландию Дании после Второй мировой войны, и что его страна намерена добиться передачи Гренландии от Дании для развертывания масштабной системы противоракетной обороны "Золотой купол".

Американский лидер также заявил, что Вашингтон заинтересован в сильных союзниках, поэтому Европе следует менять свою политику, и что европейские страны переживают "энергетический коллапс". Он выразил мнение, что большинство европейских стран не смогли бы нормально функционировать и столкнулись бы с невероятными угрозами безопасности без американской военной поддержки.