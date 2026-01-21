Трамп анонсировал переговоры о роли Гренландии в создании "Золотого купола"
19:36
обновлено 20:02
ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что будут проведены дополнительные консультации, касающиеся роли Гренландии в развертывании американской системы противоракетной обороны "Золотой купол".
"Дополнительные обсуждения проводятся относительно "Золотого купола" применительно к Гренландии, - написал он в Truth Social. - Новая информация будет представлена по ходу обсуждения". Он не уточнил, кто именно участвует в переговорах.
Трамп ранее неоднократно утверждал, что владение Гренландией необходимо США для эффективного развертывания упомянутой системы.