Трамп анонсировал переговоры о роли Гренландии в создании "Золотого купола"

Президент США не уточнил, кто будет в них участвовать
19:36
обновлено 20:02

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что будут проведены дополнительные консультации, касающиеся роли Гренландии в развертывании американской системы противоракетной обороны "Золотой купол".

"Дополнительные обсуждения проводятся относительно "Золотого купола" применительно к Гренландии, - написал он в Truth Social. - Новая информация будет представлена по ходу обсуждения". Он не уточнил, кто именно участвует в переговорах.

Трамп ранее неоднократно утверждал, что владение Гренландией необходимо США для эффективного развертывания упомянутой системы. 

