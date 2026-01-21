Путин считает, что Гренландия может стоить от $200-250 млн до $1 млрд

Соединенные Штаты "потянут" эту сумму, отметил глава государства

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Климентьев/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что США "потянут" покупку Гренландии, если она будет продаваться в ценах, сопоставимых с теми, за которые Россия в XIX веке продала американцам Аляску. Российский лидер подсчитал, что сумма может составить от $200 млн до $1 млрд.

"Площадь Гренландии, она чуть больше [площади Аляски] - по-моему, 2,166 млн кв. км, тоже с хвостиком. То есть разница где-то 450-449, примерно, тыс. кв. км. Ну вот, значит, если сравнить это со стоимостью приобретения США Аляски, то цена за Гренландию была бы, ну, где-то там $200-250 млн", - сказал российский лидер.

"Если сравнивать с тогдашними ценами на золото, эта цифра была бы больше, наверное, к миллиарду. Но я думаю, что Соединенные Штаты потянут и эту цифру", - добавил глава государства.