Трамп: Вэнс, Рубио и Уиткофф будут вести консультации по Гренландии

Президент США не уточнил, какие еще стороны будут участвовать в консультациях

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф будут играть ключевую роль в консультациях по вопросам, касающимся планов Вашингтона в отношении Гренландии. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

Как он написал в Truth Social, Вэнс, Рубио и Уиткофф, "а также многие другие при необходимости будут отвечать за переговоры", касающиеся Гренландии. "Они будут докладывать мне напрямую", - добавил глава вашингтонской администрации. Он не уточнил, какие еще стороны будут участвовать в консультациях. Трамп ранее утверждал, что владение Гренландией необходимо для укрепления национальной безопасности США и эффективного развертывания американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол").