Еврокомиссар Кос: ЕС поддержит Азербайджан в восстановлении железной дороги

Речь о магистрали в Начихевани

Редакция сайта ТАСС

БАКУ, 21 января. /ТАСС/. Евросоюз готов оказать поддержку Азербайджану в восстановлении железной дороги в Нахичевани. Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

"На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества в области энергетики, региональных транспортных коммуникаций, гуманитарного разминирования и в других сферах, затронут вклад Азербайджана в энергобезопасность Европы. <…> Марта Кос отметила, что Евросоюз готов оказать поддержку деятельности Азербайджана в области гуманитарного разминирования, а также проектам по восстановлению железнодорожной линии в Нахичевани", - говорится в сообщении на сайте главы азербайджанского государства.

Отмечается, что в ходе беседы было подчеркнуто "наличие больших перспектив для дальнейшего расширения сотрудничества между Азербайджаном и Евросоюзом во многих областях".

"На встрече состоялся обмен мнениями о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и продвижении мирной повестки", - указано в сообщении.