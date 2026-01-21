NL Times: Нидерланды в 2026 году уже выделили более €133 млн помощи Киеву

По данным портала, с 2022 года королевство выделило Киеву более €13,6 млрд

ГААГА, 21 января. /ТАСС/. Общая сумма военной помощи, которую Нидерланды уже выделили Украине в 2026 году, достигла €133 млн. Об этом сообщил портал NL Times со ссылкой на статс-секретаря по вопросам зарубежной торговли и сотрудничества в сфере международного развития Аукье де Врис.

По ее данным, масштабы финансирования Киева в 2026 году возросли до такого уровня после решения правительства королевства выделить дополнительные €23 млн на поддержку энергетического сектора Украины. Средства будут главным образом направлены на обеспечение поставок газа Киеву из-за рубежа, восстановление поврежденной энергетической инфраструктуры, а также закупки необходимого оборудования нидерландского производства, включая генераторы и кабели.

По подсчетам портала, ежегодно Нидерланды выделяют Украине порядка €3,5 млрд. Около €2 млрд из бюджета, заложенного на поддержку Киева на 2026 год, были израсходованы еще в 2025 году. С 2022 года на военные нужды Киева Нидерланды выделили уже более €13,6 млрд.