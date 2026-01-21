Трамп заявил, что концепция сделки по Гренландии учитывает все запросы США

Американский лидер считает, что "это по-настоящему хорошая сделка для всех"

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что выработанная концепция сделки по Гренландии в полной мере учитывает все запросы американской стороны в сфере безопасности.

Как отметил Трамп, отвечая на вопросы журналистов на полях Всемирного экономического форума в Давосе, "похоже, что есть концепция сделки" по Гренландии. "Это по-настоящему хорошая сделка для всех", - полагает президент США. Как он добавил, потенциальная сделка "по-настоящему фантастическая для США". "Это все, чего мы хотели, включая, в особенности, настоящую национальную и международную безопасность", - добавил он.

"Сделка будет представлена довольно скоро. Вы увидите. Сейчас она еще немного в процессе доработки, но все уже достаточно далеко продвинулось", - добавил он. "Она дает нам все, что нам нужно получить", - подчеркнул Трамп.