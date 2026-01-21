С начала режима прекращения огня с курдами погибли минимум 11 военных Сирии

Более 35 пострадали, сообщило Минобороны арабской республики

ТУНИС, 22 января. /ТАСС/. По меньшей мере 11 военнослужащих вооруженных сил переходного правительства Сирии погибли на северо-востоке страны с начала вступления в силу режима прекращения огня с курдской коалицией "Силы демократической Сирии" (СДС) вечером 20 января. Об этом сообщило Минобороны арабской республики.

Согласно данным сводки, "в первый день режима прекращения огня курды обстреляли позиции армии более 35 раз". В результате атак погибли 11 человек, более 35 получили ранения", - сообщили в ведомстве.

20 января Минобороны в переходном правительстве Сирии объявило о введение режима прекращения огня на северо-востоке страны в связи с новым соглашением с СДС на четыре дня.

18 января временный президент Сирии Ахмед аш-Шараа одобрил новое соглашение о перемирии с курдскими формированиями. Документ предусматривает, что провинции Дейр-эз-Зор и Ракка на северо-востоке страны переходят под полный контроль временного правительства республики. Все созданные курдами в провинции Хасеке гражданские учреждения будут включены в состав сирийского государства. Сирийская армия будет обеспечивать безопасность всех пограничных переходов и нефтегазовых месторождений в регионе.