Politico: ЕС придется забыть свои иллюзии в отношении США

Страны Евросоюза скептически отнеслись к обещаниям президента Соединенных Штатов Дональда Трампа не применять насилие в ходе решения вопроса о будущем Гренландии, пишет газета

© Carl Court/ Getty Images

БРЮССЕЛЬ, 22 января. /ТАСС/. Европейский союз вынужден забыть свои иллюзии в отношении США и дать отпор американскому президенту Дональду Трампу из-за ненадежности его обещаний и неизменного презрения к Европе. Об этом в среду сообщила газета Politico со ссылкой на европейских чиновников.

"Главный вывод для Европы заключается в том, что противостояние может сработать. <...>. Обещания и заявления Трампа ненадежны, а его презрение к Европе неизменно. Нам придется и дальше демонстрировать решимость и большую независимость, потому что мы не можем продолжать цепляться за эту иллюзию, что Америка все еще такая, какой мы ее себе представляли", - приводит газета комментарий источника.

Отмечается, что в ЕС скептически отнеслись к обещаниям Трампа не применять насилие в ходе решения вопроса о будущем Гренландии. "Давайте не будем слишком радоваться тому, что он исключил насилие, ведь это и так было возмутительно. А его рассказ о Гренландии - полная чушь. Об этом нужно говорить открыто", - привела газета комментарий другого европейского источника.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали договор об обороне Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство защищать остров от возможной агрессии.