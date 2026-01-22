Посол в РФ заявил, что Китай выступает за партнерство с Европой
МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Партнерство является фундаментом отношений между Китаем и Европой. Об этом заявил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй в колонке для ТАСС.
"Китай и Европа, основываясь на опыте 50-летнего сотрудничества с момента установления дипотношений, обобщили опыт сотрудничества и вновь подтвердили партнерство как фундаментальный статус отношений", - написал дипломат.
В июле 2025 года в Пекине прошел саммит Китай - ЕС, посвященный полувековому дипломатическому сотрудничеству сторон.
Как ранее заявлял председатель КНР Си Цзиньпин, Китай неизменно рассматривает Евросоюз как важную политическую и экономическую силу в многополярном мире. По его словам, Китай всегда считал ЕС важным полюсом в многополярном мире, открыто поддерживает единство, развитие и рост ЕС. Китайский лидер также отмечал, что КНР и Европа должны придерживаться своего партнерства и продолжать открытое сотрудничество. Си Цзиньпин заверял, что Пекин готов развивать отношения между Китаем и ЕС, чтобы принести большую пользу обеим сторонам и международному сообществу.
Полный текст колонки будет опубликован в 12.00 мск.