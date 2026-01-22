Родригес призвала правительство к работе за мир и стабильность Венесуэлы

Уполномоченный президент государства подчеркнула, что в 2026 году республика добьется освобождения президента Николаса Мадуро и первой леди Силии Флорес

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес © Jesus Vargas/ Getty Images

КАРАКАС, 22 января. /ТАСС/. Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес призвала правительство и губернаторов штатов к работе ради мира, политической и экономической стабильности страны.

"Я приглашаю работать сообща на благо народа Венесуэлы, на благо мира, экономической, политической и социальной стабильности нашей родины", - заявила Родригес на пленарном заседании федерального совета министров республики, которое транслировал телеканал Venezolana de Televisión​​​​​​.

Уполномоченный президент отметила, что "2025 год стал позитивным периодом в экономической, политической и социальной сферах". Она сообщила, что в нынешнем году будет реализована экономическая программа президента Николаса Мадуро под названием "Достойный вызов 2026" и указала, что объем средств в иностранной валюте, выделяемых на государственные нужды, будет увеличен на 37%.

Родригес подчеркнула, что в 2026 году Венесуэла добьется освобождения президента республики Николаса Мадуро и первой леди Силии Флорес и подтвердит приверженность боливарианского правительства защите суверенитета и справедливости.

3 января США атаковали гражданские и военные объекты в Венесуэле. Глава МИД республики Иван Хиль Пинто назвал действия Вашингтона военной агрессией. Президент США Дональд Трамп подтвердил нанесение ударов по территории Венесуэлы. Вашингтон провел операцию по захвату и вывозу из страны Мадуро и его жены Силии Флорес.