"Известия": Норвегия не намерена возводить ограждение на границе с Россией

Страна модернизирует границу для поддержки современного управления, сообщили изданию в управлении полиции государства

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Модернизация Норвегией границы с Россией не направлена на создание общего ограждения, сообщили газете "Известия" в управлении полиции скандинавского государства.

"В настоящее время норвежская полиция проводит модернизацию границы, в том числе технологическую и физическую, при поддержке инструмента ЕС по управлению границами и визам. <...> Нынешнее улучшение предполагает модернизацию физической инфраструктуры, предназначенной для поддержки современного управления границами, и не включает в себя общее ограждение", - сообщили в норвежском полицейском управлении газете.

По их словам, эти работы являются естественным развитием управления границами, направленным на повышение осведомленности о ситуации и эффективное использование ресурсов.