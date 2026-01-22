Axios: сделка по Гренландии сохранит суверенитет Дании

Однако при этом обновятся условия обороны острова, сообщает портал

ВАШИНГТОН, 22 января. /ТАСС/. Предложенный генеральным секретарем НАТО Марком Рютте президенту США Дональду Трампу проект сделки по Гренландии предполагает сохранение суверенитета Дании над ней, однако обновит условия подписанного в 1951 году соглашения об обороне острова. Об этом со ссылкой на два источника сообщил портал Axios.

"Два источника, знакомых с предложением Рютте, заявили, что оно не предусматривает передачу общего суверенитета над Гренландией от Дании к США", - говорится в статье. "План включает обновление "Соглашения об обороне Гренландии" 1951 года между Соединенными Штатами и Данией, которое позволяло США строить военные базы на острове и создавать "зоны обороны", если НАТО сочтет это необходимым", - указывает портал.

Его собеседники указали, что в сделке содержатся положения об активизации североатлантического альянса в Арктике, усилении безопасности Гренландии, а также добыче сырьевых ресурсов на острове. Предложение также предусматривает размещение в Гренландии элементов американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол") и противодействие "вредоносному внешнему влиянию" со стороны России и Китая.

"Идеи, высказанные Рютте, перекликаются с предложением датской стороны, которое и так уже давно находится на столе переговоров: Дания сохраняет суверенитет [над Гренландией], но США могут увеличить свое военное присутствие", - указывает Axios.

Трамп ранее сообщил журналистам в Давосе, что были подготовлены "рамки будущей сделки, касающейся Гренландии и, в действительности, всего арктического региона". Трамп не пояснил, в чем именно заключаются достигнутые договоренности, пообещав, что условия будут разъяснены позднее. Американский лидер также сказал, что объявленные ранее пошлины против поддерживающих Гренландию европейских стран не будут вводиться с 1 февраля.