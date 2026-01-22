Посол в РФ: КНР выступает за создание международных структур в сфере ИИ

Чжан Ханьхуэй добавил, что Пекин "вносит восточную мудрость в дело мира и развития во всем мире"

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Китай продвигает основание международных структур по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта. Об этом заявил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй в колонке для ТАСС.

"В таких новых сферах, как урегулирование международных споров и управление искусственным интеллектом, Китай активно участвует в выработке правил, продвигает создание многосторонних механизмов, включая Международную организацию по медиации (IOMed) и Всемирную организацию сотрудничества в области искусственного интеллекта, таким образом демонстрирует роль ответственного члена международного сообщества", - сказал он.

"Исходя из глобального видения общей судьбы и опираясь на практические действия, Китай в условиях перемен прокладывает пути и наводит мосты, консолидирует и вносит восточную мудрость в дело мира и развития во всем мире", - добавил Ханьхуэй.

Полный текст колонки будет опубликован в 12.00 мск.