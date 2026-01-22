Посол в РФ: Китай в политике следует принципу "сделать соседей счастливыми"

Пекин рассматривает развитие отношений с соседними странами как приоритетное направление своей дипломатии, подчеркнул Чжан Ханьхуэй

Редакция сайта ТАСС

Посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй © Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Китай вместе с соседними странами стремится к формированию "сообщества единой судьбы" и намерен продвигать внешнюю политику по принципу "сделать соседей счастливыми". Об этом заявил посол Китая в РФ Чжан Ханьхуэй в колонке для ТАСС.

По словам дипломата, Китай неизменно рассматривает развитие отношений с соседними странами как приоритетное направление своей дипломатии и, руководствуясь концепцией доброжелательности, искренности, взаимной выгоды и инклюзивности, рисует новую картину дружественных отношений с соседними странами. "Азия является для Китая не только пространством жизненной опоры, но и общим домом, который Китай совместно строит с другими странами, - отметил Чжан Ханьхуэй. - В прошедшем году мы сделали как уверенные шаги "выхода вовне", так и распахнули искренние объятия для "приглашения внутрь", лидеры России, Индии и КНДР посетили Китай, саммит Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине прошел с полным успехом, наглядно продемонстрировав восточное очарование, заключенное в пословице "сделай счастливыми тех, кто рядом, и дальние придут к тебе".

Посол обратил внимание, что одно за другим реализуются практические, ориентированные на благо народов и наполненные человеческим теплом соглашения, постепенно воплощая план взаимовыгодного сотрудничества в реальность. "Сегодня, взяв за общую цель построение "пяти общих домов" - мирного, спокойного, процветающего, красивого и дружественного, - Китай вместе с соседними странами прокладывает широкий путь для формирования сообщества единой судьбы, чтобы дерево добрососедства и дружбы пустило глубокие корни и покрылось густой листвой", - подчеркнул он.

Полный текст колонки будет опубликован в 12:00 мск.