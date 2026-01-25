В Амстердаме прошла демонстрация против милитаризации Запада

Кроме того, участники призывали к миру с Россией

ГААГА, 25 января. /ТАСС/. Демонстрация за мир с Россией и против курса Запада на милитаризацию прошла в центре Амстердама. Как передает корреспондент ТАСС, в акции, состоявшейся на площади Дам, приняли участие несколько десятков человек.

Участники собрались с плакатами и транспарантами с призывами к мирному урегулированию международных конфликтов и отказу от политики наращивания военных поставок. В ходе акции звучали лозунги против санкционного давления на Россию, Иран, Венесуэлу и другие страны, а также против поставок вооружений Украине. По мнению собравшихся, подобный курс лишь усугубляет международную напряженность и не способствует поиску политических решений.

Кроме того, участники акции выразили несогласие с действиями США в отношении Венесуэлы, в том числе с захватом и вывозом из страны президента Николаса Мадуро, назвав происходящее вмешательством во внутренние дела суверенного государства.

Акция прошла спокойно и продолжалась около двух часов. Полиция присутствовала на месте проведения мероприятия, но не вмешивалась в его ход.