Орбан заявил, что Венгрию не запугать

Венгерский премьер-министр ответил на заявления Владимира Зеленского в его адрес на Всемирном экономическом форуме в Давосе

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Szilard Koszticsak/ MTI via AP

БУДАПЕШТ, 25 января. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после выпадов Владимира Зеленского в его сторону заявил, что Будапешт не поддастся давлению или угрозам.

"Венгрию не запугаешь. Президенты приходят и уходят, могут происходить личные оскорбления, но достоинство Венгрии обсуждению не подлежит", - написал Орбан в X, добавив, что "Зеленскому не мешало бы помнить об этом".

Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Зеленский заявил, в частности, что "каждый Виктор, живущий за счет Европы, но торгующий ее интересами, заслуживает подзатыльника".

В ответ на эти оскорбления Орбан предупредил, что жизнь все расставит по своим местам и каждый получит по заслугам. При этом он назвал Зеленского человеком, который "не может или не хочет прекратить войну".