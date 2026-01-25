Sky: мэра Манчестера не допустили до выборов в парламент

По данным телеканала, отказ допустить Энди Бернэма до выборов опасениями о том, что после избрания в парламент он может попытаться сместить Кира Стармера с постов лидера Лейбористской партии

ЛОНДОН, 25 января. /ТАСС/. Мэр Большого Манчестера Энди Бернэм, которого британские СМИ называют возможным претендентом на пост премьера в случае отставки Кира Стармера, не был допущен к участию в довыборах в Палату общин (нижнюю палату) британского парламента. Об этом сообщил телеканал Sky News.

В субботу Бернэм изъявил желание принять участие в довыборах в Палату общин в избирательном округе в Манчестере в качестве кандидата от Лейбористской партии. Однако национальный исполнительный комитет лейбористов заблокировал его выдвижение.

По информации Sky News, специальная комиссия из 10 человек восемью голосами выступила против участия Бернэма в выборах. В поддержку мэра проголосовала заместитель лидера Лейбористской партии Люси Пауэлл. Председатель национального исполнительного комитета лейбористов, глава МВД Великобритании Шабана Махмуд воздержалась при голосовании.

Согласно телеканалу, отказ допустить Бернэма до выборов в Палату общин обусловлен опасениями о том, что после избрания в парламент он может попытаться сместить Кира Стармера с постов лидера Лейбористской партии и премьер-министра Соединенного Королевства. В качестве еще одной причины называется необходимость проведения новых выборов мэра Большого Манчестера в случае ухода Бернэма в Вестминстер, победа на которых не гарантирована представителю правящей партии и которые будут "экономически затратными".

В пятницу депутат Эндрю Гуинн, представлявший избирательный округ Гортон-энд-Дентон в Манчестере, сложил свои полномочия по состоянию здоровья. Дата довыборов пока не была объявлена. Ожидается, что кандидат от Лейбористской партии будет определен 31 января.

Положение Стармера

Ранее газета The Daily Mail писала со ссылкой на источники, что "среди депутатов-лейбористов сложился консенсус" относительно того, что Стармер "бесполезен не только в политике, но и в государственном управлении". Издание указывало, что премьер может быть смещен однопартийцами в случае провала Лейбористской партии на местных выборах в Англии, Шотландии и Уэльсе в мае. Британские СМИ называли основными претендентами на пост премьера в случае отставки Стармера бывшего заместителя главы правительства Анджелу Рэйнер, главу Минздрава Соединенного Королевства Уэза Стритинга, а также Махмуд и Бернэма.

Согласно опросу социологической компании YouGov от 19 января, у трех четвертей британцев негативное мнение о работе Стармера. Положительно его деятельность оценивают 18% респондентов. Таким образом, рейтинг одобрения премьера составил -57, что является рекордно низким показателем для него. Только у экс-главы британского правительства Лиз Трасс в 2022 году поддержка среди населения была еще ниже.

Возможная отставка Стармера не будет означать автоматическое проведение новых всеобщих выборов. Вместо этого лейбористы могут провести партийное голосование по избранию нового лидера партии, который и возглавит правительство. Именно так в 2022 году поступили консерваторы, успевшие дважды за год сменить премьер-министра (Бориса Джонсона и Трасс). Партийный лидер избирается исключительно среди депутатов Палаты общин.