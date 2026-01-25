"Инсайдер": Ермак возобновил адвокатскую деятельность

Экс-глава офиса Владимира Зеленского не работал юристом с 20 февраля 2020 года

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Бывший глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак возобновил свою адвокатскую деятельность. Об этом сообщило издание "Инсайдер" со ссылкой на Национальную ассоциацию адвокатов Украины.

Издание опубликовало скриншот карточки Ермака, где указано, что право на занятие адвокатской деятельностью возобновлено 23 января 2026 года. Ермак не работал адвокатом с 20 февраля 2020 года, когда возглавил офис Зеленского. До этого его практика длилась почти 25 лет.

В ноябре 2025 года антикоррупционные органы Украины объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Во главе схемы оказался бизнесмен и друг Зеленского Тимур Миндич, который уехал в Израиль. У него, у главы Минюста Германа Галущенко, которого позже отправили в отставку, а также в компании "Энергоатом" прошли обыски. По данным следствия, участники преступной схемы отмыли не менее $100 млн. Затем начали публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. 17 ноября появилась информация о том, что Ермак может фигурировать на записях под псевдонимом Али-Баба. Ряд депутатов Рады, в том числе от правящей партии "Слуга народа", потребовали отставки Ермака. 28 ноября у него прошли обыски, после чего он был отправлен в отставку. Позднее Ермак публично пообещал отправиться на фронт, но так и не сделал этого.