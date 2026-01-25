Экс-глава МО ФРГ: Трамп должен извиниться за слова об операции в Афганистане

Утверждения президента США раскритиковал и представитель фракции ХДС/ХСС Томас Эрндль

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

БЕРЛИН, 25 января. /ТАСС/. Бывший министр обороны Германии Карл-Теодор цу Гуттенберг (Христианско-социальный союз, занимал пост в 2009-2011 гг.) подверг критике заявление президента США Дональда Трампа, который преуменьшил роль союзников по НАТО в операции в Афганистане, и заявил, что американский лидер должен принести извинения.

"Гротескное искажение фактов. И пощечина всем раненым и семьям погибших, а также солдатам, сражавшимся бок о бок со своими американскими товарищами в составе альянса НАТО", - заявил цу Гуттенберг газете Bild. При этом экс-глава Минобороны ФРГ подчеркнул, что "извинения были бы уместны". Однако он, по его собственным словам, не ожидает подобного шага от Трампа.

Утверждения президента США раскритиковал и представитель фракции ХДС/ХСС Томас Эрндль. Он отметил, что Трамп "оскорбил всех ветеранов НАТО, которые поддерживали США после 11 сентября 2001 года, и особенно тех, кто так и не вернулся домой к своим семьям". "Настоящая роль главы государства определяется уважением. Это включает в себя проявление уважения ко всем тем, кто ежедневно отстаивает безопасность нашей территории НАТО, независимо от того, являются ли они военнослужащими США или военнослужащими из другой 31 страны - члена НАТО", - сказал Эрндль газете Bild.

Ранее Трамп в интервью телеканалу Fox News принизил роль западноевропейских стран в военной кампании в Афганистане. По его словам, войска европейских союзников "оставались в стороне от передней линии".