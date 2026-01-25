Во Франции намерены отказаться от американских сервисов видеоконференций

Программа разработана Межминистерским управлением по цифровым технологиям (DINUM), и ее уже смогли опробовать порядка 40 тыс. человек

ПАРИЖ, 25 января. /ТАСС/. Франция внедряет собственный сервис видеоконференций Visio, который должен полностью заменить американские аналоги к 2027 году. Об этом заявил министр-делегат, ответственный за государственную службу, Давид Амьель газете La Tribune Dimanche.

"Мы стали зависимы от таких программ, как Teams или Zoom. Нужно на уровне государства победить эту вредную привычку, чтобы обеспечить безопасность наших переговоров в любых обстоятельствах. Поэтому до 2027 года мы повсеместно на уровне французских администраций внедрим решение для видеоконференций, Visio. В ближайшее время премьер-министр разошлет соответствующий циркуляр. Это на 100% французская разработка, она будет использоваться всеми госслужащими", - рассказал он.

Программа разработана Межминистерским управлением по цифровым технологиям (DINUM), и ее уже смогли опробовать порядка 40 тыс. человек. Помимо прочего, она снабжена алгоритмом, позволяющим оперативно получить текстовую расшифровку беседы. В правительстве Франции рассчитывают за счет этой программы сэкономить "миллионы евро", которые тратятся сейчас на продление лицензионных соглашений с производителями иностранного программного обеспечения.

"Зависимость, которая в обычной жизни может показаться безобидной, может жестко эксплуатироваться против нас во время кризиса. Особенно справедливо это для цифровой отрасли. Мы должны постепенно избавляться от зависимости от американских инструментов, а также от неевропейских в целом", - подчеркнул министр-делегат.

В этой связи он упомянул проекты по созданию на территории ЕС хранилищ для чувствительных данных и собственных облачных сервисов. Также он сообщил, что во Франции внедряется собственный алгоритм на основе искусственного интеллекта от французской компании Mistral AI и его уже опробовали 10 тыс. госслужащих. По словам министра-делегата, это необходимо в том числе и для того, чтобы предотвратить использование госслужащими на работе неразрешенных и небезопасных приложений.