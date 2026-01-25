CNN: демократы угрожают правительству США новым шатдауном

По информации телеканала, представители партии могут заблокировать законопроект об ассигнированиях из-за скандалов со стрельбой

Редакция сайта ТАСС

Кадры протестов в Миннеаполисе © ТАСС/ Ruptly/ Cam Higby

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Представители Демократической партии в Сенате Конгресса США могут заблокировать законопроект об ассигнованиях из-за скандалов со стрельбой, что может привести к очередной частичной приостановке работы правительства. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на лидера демократического меньшинства в верхней палате американского законодательного органа Чака Шумера (от штата Нью-Йорк).

"То, что происходит в Миннесоте, ужасно и неприемлемо ни для одного американского города <...> Я буду голосовать против. Демократы в Сенате не дадут свои голоса для принятия законопроекта об ассигнованиях, если в него будет включен пункт о финансировании Министерства внутренних дел", - говорится в сообщении Шумера в X.

По информации CNN, сенат США должен до полуночи 30 января принять законопроект, чтобы избежать шатдауна. Для принятия законопроекта потребуются все голоса республиканцев (53 человека) и как минимум восемь голосов со стороны демократов. Отмечается, что по меньшей мере шесть сенаторов демократической партии уже публично высказались против принятия законопроекта.

Очередная волна протестов началась в Миннеаполисе 24 января после того, как сотрудник пограничного патруля застрелил в городе мужчину. Министерство внутренней безопасности заявило, что погибший оказал сопротивление, когда федеральные агенты попытались отобрать у него оружие. За несколько недель до этого - 7 января - во время операции по поиску нелегальных мигрантов сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля потребовали от женщины, остановившейся на машине посреди проезжей части, выйти из транспортного средства. Когда автомобиль начал двигаться вперед, один из служащих ведомства открыл огонь по водителю, женщина умерла от полученных ранений.