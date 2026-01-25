Уиткофф: США и Израиль обсудили план Трампа по Газе

Спецпосланник американского президента рассказал, что стороны согласовали следующие шаги

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 25 января. /ТАСС/. Представители США обсудили с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху реализацию второй фазы плана американского президента Дональда Трампа по сектору Газа и согласовали следующие шаги. Об этом сообщил в X спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Как он отметил, в консультациях, состоявшихся 24 января, помимо него, приняли участие зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер, старший советник Белого дома Джош Грюнбаум и предприниматель Арье Лайтстоун. "Основное внимание при обсуждении было уделено дальнейшему прогрессу и планируемой реализации второй фазы плана президента Трампа по Газе из 20 пунктов, который США и Израиль выполняют совместно в тесном сотрудничестве, а также более общим региональным вопросам", - отметил Уиткофф.

"США и Израиль поддерживают прочные и давние отношения, которые основаны на тесном сотрудничестве и общих приоритетах, - добавил он. - Обсуждение велось в конструктивном и позитивном ключе, стороны согласовали дальнейшие шаги и отметили важность дальнейшего сотрудничества по всем важнейшим для региона вопросам".

Телеканал N12 ранее сообщал, что Нетаньяху 24 января примет в Иерусалиме Уиткоффа и Кушнера для обсуждения второго этапа мирного плана по сектору Газа. Как отмечал портал Ynet, американские представители намеревались обсудить с израильским премьером открытие контрольно-пропускного пункта "Рафах" на границе Египта и сектора Газа, а также начало восстановления палестинского анклава.

9 октября 2025 года Израиль и палестинское движение ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана Трампа, на следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава. 13 октября ХАМАС освободил 20 израильских заложников и передал останки 4 из 28 пленников.

Вторая фаза сделки по Газе предполагает разоружение палестинских радикалов, вывод израильских войск из анклава, размещение там международных стабилизационных сил, а также начало работы структур по управлению сектором, включая учрежденный Трампом Совет мира. Уиткофф 14 января заявил о начале реализации второго этапа плана.