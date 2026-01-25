Bild: ФРГ оказалась недостаточно подготовлена к возможной химической атаке

В правительстве отметили, что недостатки в защите могут привести к гибели нескольких тысяч людей

Редакция сайта ТАСС

БЕРЛИН, 25 января. /ТАСС/. Германия оказалась малоподготовленной к потенциальной атаке с применением химического оружия. Об этом свидетельствует новый анализ рисков, составленный правительством ФРГ, пишет газета Bild.

В 38-страничном документе выявляются недостатки в защите населения от последствий применения химического оружия, которое может привести к "тысячам смертей", сообщает газета.

В анализе рассматриваются несколько вариантов: применение нервно-паралитического вещества по морскому порту, а также использование иприта на сортировочной станции и складе Бундесвера (ВС ФРГ). Согласно анализу, только атака на порт привела бы к гибели 8,5 тыс. человек в первые 15 часов. Это также затронуло бы сотрудников экстренных служб, которые, прибыв на место происшествия, не обладали бы информацией о применении химоружия и могли бы пострадать от него во время выполнения поставленных перед ними задач.

Кроме того, как подчеркивает Bild, более 33,5 тыс. человек пострадали бы, некоторые - серьезно. Нескольким тысячам потребовалась бы интенсивная терапия. В течение нескольких дней и недель погибло бы еще несколько сотен человек. В таком случае больницы были бы сильно перегружены: коечного фонда и возможностей лечения в больницах ФРГ, насчитывающих 1,7 тыс. коек интенсивной терапии и 800 коек для наблюдения, "далеко недостаточно". Вместе с тем средств защиты для сотрудников гуманитарных организаций крайне мало, а антидотов практически нет, утверждает Bild.

Поставки средств индивидуальной защиты из других регионов Германии прибыли бы не раньше чем через 15 часов. Однако к тому времени значительная часть пострадавших уже скончалась бы из-за "задержки в оказании медицинской помощи в зараженной зоне", констатирует газета.

В результате проведенного анализа эксперты призвали к "переосмыслению гражданской защиты" и созданию более крупных запасов средств индивидуальной защиты и медикаментов. Нынешние целевые показатели по оснащению, установленные в 2008 году, больше не кажутся актуальными, резюмирует газета.