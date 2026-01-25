Участники протеста в Гагаузии обвинили Кишинев в наступлении на права автономии



КИШИНЕВ, 25 января. /ТАСС/. Жители Гагаузии провели митинг, участники которого обвинили власти Молдавии в планах урезать права автономии и воспрепятствовать проведению выборов Народного собрания (парламента). Демонстрация состоялась в столице региона Комрате, передает корреспондент ТАСС.

"Идет прямая ликвидация автономии, о которой прямо говорят молдавские власти. Происходит нападение на закон об особом статусе Гагаузии, отмена выборов Народного собрания. Между Кишиневом и Комратом произошел разрыв, но виноват в этом не Комрат", - сказал советник главы Гагаузии Михаил Влах. Он обвинил власти Молдавии в том, что они пытаются разделить народ, чтобы население не обращало внимание на реальные проблемы, возникшие по их вине.

Исполняющий обязанности председателя исполнительного комитета Гагаузии Илья Узун призвал участников митинга поддержать находящуюся в тюрьме Кишинева главу Гагаузии Евгению Гуцул. "Евгения Александровна Гуцул передала через своих адвокатов, что она не торгует своей совестью, не сдаст наш народ и выйдет из тюрьмы героем. Мы должны быть благодарны, что эта хрупкая женщина имеет такой твердый сильный характер", - сказал Узун. Он подчеркнул, что противостояние центральных властей Молдавии с автономией создает не только политические проблемы, но и осложняет необходимое сотрудничество в социально-экономических областях.

Участники митинга приняли резолюцию с требованием к властям Молдавии освободить Гуцул.

Конфликт между Кишиневом и автономией

После победы на выборах в 2023 году Гуцул заявила о намерении укреплять дружественные отношения автономии с Россией и подвергла критике политику конфронтации с Москвой, которую проводит президент Молдавии Майя Санду и ее правительство. В Кишиневе попытались объявить выборы незаконными, однако парламент Гагаузии выразил солидарность с Гуцул, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку нового руководителя.

После этого Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны. 5 августа 2025 года суд Молдавии приговорил Гуцул к семи годам тюрьмы, обвинив в нарушениях при финансировании оппозиционной партии "Шор".

В ноябре 2025 года об уходе с поста председателя Народного собрания Гагаузии (НСГ) объявил Дмитрий Константинов. В декабре он был заочно приговорен к двенадцати годам тюрьмы по обвинению в финансовых нарушениях. Президиум НСГ назвал приговор политической расправой со стороны центральных властей. После этого НСГ отменило назначенные на 22 марта выборы в законодательный орган, обвинив в их срыве власти Молдавии, после того как Высшая судебная палата Молдавии признала незаконным постановление законодателей Гагаузии о назначении четырех из девяти членов ЦИК автономии.