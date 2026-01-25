Президент ОАЭ принял Дмитриева в Абу-Даби

Стороны обсудили вопросы развития экономического сотрудничества

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Ruptly/ Emirates News Agency (WAM)

ДУБАЙ, 25 января. /ТАСС/. Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян принял в Абу-Даби спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, главу РФПИ Кирилла Дмитриева.

Как следует из заявления, которое опубликовало эмиратское информационное агентство WAM, стороны затронули вопросы, касающиеся "сотрудничества и совместной работы ОАЭ и России, а также перспективы развития отношений в различных областях, прежде всего в экономической и инвестиционной".

В ходе встречи Дмитриев передал эмиратскому лидеру приветствие от президента РФ Владимира Путина и его благодарность за проведение в ОАЭ трехсторонних переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

23 января в Абу-Даби прошел первый день трехсторонних консультаций по безопасности представителей России, США и Украины. 24 января состоялась вторая встреча. Российскую переговорную группу возглавлял начальник Главного управления Генштаба ВС Игорь Костюков. Во главе украинской части трехсторонней рабочей группы находился секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров. Как сообщило со ссылкой на американского чиновника агентство Reuters, начало следующего раунда переговоров запланировано в Абу-Даби на 1 февраля.