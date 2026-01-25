Постпред США при ООН: Дания не занималась обороной Гренландии

Президент США Дональд Трамп 21 января после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что появились контуры сделки по Гренландии

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Дания является хорошим союзником США по многим аспектам, однако датские власти игнорировали вопрос обороны Гренландии. Об этом заявил постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Майк Уолтц.

"Дания является великолепным союзником во многих смыслах, но она игнорировала Гренландию с точки зрения обороны, - сказал он в интервью телеканалу Fox News. - Президент [США Дональд] Трамп собирается сделать все необходимое, чтобы защитить американский народ, даже когда наши союзники игнорируют подобные явные угрозы".

Трамп 21 января после переговоров с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что появились контуры сделки по Гренландии. Как сообщил портал Axios, предложенный Рютте президенту Трампу проект договоренности предусматривает сохранение суверенитета Дании над Гренландией и обновление условий подписанного в 1951 году соглашения об обороне острова. Это позволит США создавать там военные базы и "зоны обороны", если НАТО сочтет это необходимым.

Рамочное соглашение, по данным газеты The Times, включает пять основных компонентов. В частности, предусматривается, что Договор о защите Гренландии, подписанный в 1951 году Вашингтоном и Копенгагеном, будет обновлен. США, которые уже имеют свободу в создании военной инфраструктуры, размещении и управлении войсками в Гренландии, получат полную автономию и абсолютный иммунитет для своего военного персонала.

Другими важными пунктами рамочной договоренности является создание командного центра НАТО на острове, возможность США получить доступ к полезным ископаемым Гренландии и соглашение об исключительном режиме, которое закроет возможность для инвестиций или других проектов России или Китая на острове. Наконец, за Соединенными Штатами предлагается закрепить право преимущественного приобретения Гренландии, если остров когда-либо будет выставлен на продажу. В ответ США согласились отказаться от введения тарифов в отношении стран Европы и согласились начать обсуждение деталей сделки.