Депутат Рады Дмитрук: Украине необходимо единство с Россией и Белоруссией

Все стороны "обязаны взять все самое лучшее" из совместной истории, уверен политик

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Украина нуждается в единстве с Россией и Белоруссией. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Артем Дмитрук, покинувший страну из-за политического преследования.

"Нормальность - это не война и не вражда. Нормальность - это государственное мышление о единстве Украины, России и Белоруссии", - написал он в своем Telegram-канале.

По его мнению, это надлежит воспринимать "как единственно верный путь" для Украины, России и Белоруссии. По словам депутата, такое единство - это "жизнь без вооруженных границ, без навязанных извне кураторов, без выполнения чужих заданий, без превращения народов в инструмент чужих интересов".

Все стороны "обязаны взять все самое лучшее" из совместной истории, "ничего не отрицая, ничего не уничтожая", считает Дмитрук.