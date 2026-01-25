Бессент: США стратегически важно контролировать водные маршруты в Арктике

Министр финансов добавил, что "американские президенты присматриваются к Гренландии уже на протяжении 150 лет"

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Ситуация в Арктике меняется, в том числе в плане судоходства, Соединенным Штатам важно контролировать это с точки зрения стратегии, заявил министр финансов США Скотт Бессент, комментируя ситуацию вокруг Гренландии.

"Китайское торговое судно впервые в октябре прибыло в Великобританию через Арктику. Они сокращают свое время в пути. Арктика меняется, и для США со стратегической точки зрения важно это контролировать", - сказал он в интервью телеканалу ABC News.

Бессент добавил, что "американские президенты присматриваются к Гренландии уже на протяжении 150 лет".

Трамп 21 января после переговоров с Рютте заявил, что появились контуры сделки по Гренландии. Как сообщил портал Axios, предложенный Рютте президенту Трампу проект договоренности предусматривает сохранение суверенитета Дании над Гренландией и обновление условий подписанного в 1951 году соглашения об обороне острова. Это позволит США создавать там военные базы и "зоны обороны", если НАТО сочтет это необходимым.