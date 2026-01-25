Постпред США при ООН: Арктика будет очень важна для ПРО страны

Майк Уолтц отметил, что Россия модернизирует свою ядерную программу

НЬЮ-ЙОРК, 25 января. /ТАСС/. Вашингтонская администрация считает, что Арктика будет играть ключевую роль с точки зрения обеспечения противоракетной обороны США в случае конфликта с Россией или Китаем. Об этом заявил американский постоянный представитель при ООН Майк Уолтц в эфире телеканала Fox News.

"Я должен <...> не согласиться с тем, что в Арктике нет непосредственных угроз. Россия модернизирует свою ядерную программу. Она располагает крылатыми ракетами с ядерной силовой установкой, которые проходят испытания, чтобы обходить наши радиолокационные станции", - утверждал он. "Китай в три раза увеличивает свой ядерный арсенал", - полагает Уолтц.

"Все эти средства, все эти ракеты полетят над Арктикой, если они когда-нибудь нападут на США. Президент [США Дональд] Трамп не будет ждать, пока они окажутся прямо у нас на пороге", - добавил постпред США, говоря о России и Китае. Как он констатировал в связи с этим, вашингтонская администрация планирует развертывание американской системы противоракетной обороны Golden Dome ("Золотой купол"). Он также добавил, что США намерены увеличить число имеющихся у них ледоколов.

"Опять же, посмотрите на Арктику, на карту десятков баз, которые имеются у россиян в Арктике. У нас есть одна, и нам нужно иметь возможность защищать этот важнейший, важнейший регион", - утверждал Уолтц.

Американский президент Дональд Трамп в мае 2025 года сообщил, что США приняли решение относительно архитектуры системы "Золотой купол", и объявил о выделении средств на нее. По словам Трампа, на создание новой системы потребуется чуть меньше трех лет. Ранее на этой неделе Трамп заявил, что некоторые элементы системы "Золотой купол" будут находиться в Гренландии. Он неоднократно подчеркивал, что эта система сможет работать в полной мере эффективно только в случае присоединения Гренландии к США.

Позиция России и Китая

Как подчеркивается в принятом 8 мая 2025 года по итогам переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина совместном заявлении, американская программа "Золотой купол" носит "глубоко дестабилизирующий характер". Этот проект США предполагает создание ничем не ограниченной, глобальной, глубоко эшелонированной и многосферной системы ПРО в целях защиты от любых ракетных угроз, в том числе от всех видов ракет "равных и сопоставимых по силе противников", поясняется в документе. Прежде всего это означает полный и окончательный отказ от признания неразрывной взаимосвязи между стратегическими наступательными и стратегическими оборонительными вооружениями, которая является одним из центральных и основополагающих принципов поддержания глобальной стратегической стабильности, указывают Россия и Китай. Кроме того, заявляют стороны, указанный проект придает дополнительный импульс дальнейшему развитию кинетических и некинетических средств достартового поражения ракетных вооружений и инфраструктуры, обеспечивающей их применение.

Ситуация усугубляется тем, что программа предусматривает существенное укрепление арсенала средств для ведения боевых операций в космосе, включая разработку и развертывание на орбите систем перехвата, что превращает космическое пространство в среду для размещения оружия и арену вооруженного противоборства, предупредили Москва и Пекин.