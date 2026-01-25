Вайдель: при приходе к власти АдГ потребует компенсацию за подрыв "Северных потоков"

Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" заявила, что отсутствие дешевого природного газа наносит вред не только Германии, но и всей Европе

БЕРЛИН, 25 января. /ТАСС/. Сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алис Вайдель заявила, что в случае прихода к власти АдГ будет требовать от Украины компенсации за ущерб от подрыва трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2".

Вайдель утверждала, что "отсутствие дешевого природного газа наносит вред не только Германии, но и всей Европе, но Германии это вредит больше всего". "И как может правительство ФРГ обладать таким низким самоуважением, что оно даже не добивается расследования? Я могу сказать, что мы будем делать, когда окажемся у власти. Мы потребуем компенсации. Пусть украинцы, [Владимир] Зеленский, просто заплатят за то, что взорвали наш трубопровод", - заявила лидер АдГ, выступая на предвыборном мероприятии партии в федеральной земле Баден-Вюртемберг.

При этом политик указала, что страна, которая поступает подобным образом, не является другом Германии. Вайдель подчеркнула, что ФРГ направила Украине более 70 млрд евро в качестве поддержки. "Мы снабжали их оружием. [Канцлер ФРГ Фридрих] Мерц обещал немецких солдат. Как можно быть настолько равнодушным к истории? И, кстати, отправлять немецкие танки против России. Как мы можем такое делать? Как правительство ФРГ может позволить себе такое?" - заключила политик.

Ранее журнал Der Spiegel сообщил, что Федеральный верховный суд ФРГ полагает, что взрывы на "Северных потоках" "с высокой долей вероятности" были совершены "по заказу иностранного государства". Подобные выводы, как отмечало издание, содержатся в постановлении Федерального верховного суда Германии от 10 декабря. Из документа становится ясно, что суд имеет в виду Украину, указывал журнал. Постановление вынесено в ответ на апелляцию, поданную защитой подозреваемого в причастности к подрыву "Северных потоков" гражданина Украины Сергея К., который находится под стражей в Германии после задержания в Италии в прошлом году.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения на трех нитках "Северного потока" и так и не введенного в эксплуатацию "Северного потока - 2". Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.