Белорусский депутат считает, что Зеленский продал остатки суверенитета Украины

Олег Гайдукевич обратил внимание, что Зеленский еще "что-то говорит" о Белоруссии, которая живет в мире

МИНСК, 25 января. /ТАСС/. Владимир Зеленский предал Украину и продал остатки ее суверенитета и независимости. Такое мнение выразил депутат Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Олег Гайдукевич.

"Зеленский все никак не угомонится. Опять про Беларусь вспомнил. Он сказал, что у шпица президента [Белоруссии Александра Лукашенко] больше прав, чем у любого белоруса. Слушайте, наверное, он немножко ошибся. Ни одна собака в мире не сделала столько вреда, сколько сделал Зеленский для собственной страны и для собственного народа. Когда он шел к власти, он обещал мир. Где этот мир? Страна залита кровью. Все залито кровью. Он продал остатки суверенитета и независимости страны", - сказал парламентарий. Видеозапись с его заявлением размещена в его Telegram-канале.

Депутат обратил внимание, что Зеленский еще "что-то говорит" о Белоруссии, которая живет в мире. "Народ рано или поздно с тебя [Зеленского] спросит за всю эту кровь и за все, что ты сделал для народа Украины и для Украины. А ты просто предатель. Ты предал свою страну", - отметил Гайдукевич.