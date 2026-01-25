Филиппо поддержал мнение Медведева о выступлении Зеленского в Давосе

Лидер французской партии "Патриоты" отметил, что зампреда Совбеза России всегда говорит очень прямо

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 25 января. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо поддержал заявление зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева, который назвал выступление Владимира Зеленского на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе плевком в лицо ЕС.

"Медведев всегда говорит очень прямо, но в сущности он прав: европейские страны подвергаются жестоким оскорблениям со стороны Зеленского... и они просят еще! После того, как они уже дали десятки миллиардов. Уходя оттуда, они обещают ему еще 800 млрд и вступление в ЕС в 2027 году... Что можно сделать с такими покорными идиотами?! Немного гордости, давайте!" - написал Филиппо в X.

Ранее Медведев заявил, что критика, которой Зеленский подверг Европу в Давосе, должна была обернуться для него выволочкой, но ЕС уже не впервые "плюют в лицо".