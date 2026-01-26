Рубио и ас-Судани обсудили содержание боевиков ИГ в тюрьмах Ирака

Американский госсекретарь и премьер-министр республики также говорили про консультации в государстве о формировании правительства

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Американский госсекретарь Марко Рубио и премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани в телефонном разговоре 25 января обсудили вопросы, касающиеся содержания в тюрьмах на территории республики заключенных боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом говорится в письменном заявлении заместителя руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Томми Пиготта.

"Госсекретарь дал высокую оценку инициативе правительства Ирака и его ведущей роли в ускорении перевода и содержании террористов ИГ на охраняемых объектах в Ираке после недавней нестабильности в северо-восточной части Сирии", - отмечается в документе. Как из него следует, Рубио и ас-Судани также говорили о "предпринимаемых дипломатических усилиях по обеспечению того, чтобы страны незамедлительно репатриировали своих граждан, находящихся в Ираке, для привлечения их к ответственности".

По словам Пиготта, Рубио и ас-Судани "также обсудили консультации в Ираке о формировании правительства". Госсекретарь "подчеркнул, что контролируемое Ираном правительство не может успешно ставить интересы Ирака на первое место, удерживать Ирак от участия в региональных конфликтах или обеспечивать взаимовыгодное партнерство между США и Ираком".

Как сообщил ранее телеканал Syria TV, международная коалиция во главе с США за последние два дня перевела свыше 300 заключенных боевиков ИГ из тюрьмы в городе Хасеке на северо-востоке Сирии на военную базу в Эль-Камышлы. По сведениям его источников, заключенные были переведены из находившегося под контролем курдской коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС) пенитенциарного учреждения на международную базу "в условиях строжайшей секретности под надзором сил США" для последующей переброски в Ирак.

Ранее сообщалось, что американские силы уже транспортировали 150 боевиков ИГ из сирийской провинции Хасеке "в безопасное место в Ираке". В первую группу перемещенных из Сирии бывших боевиков ИГ, по данным телеканала Al Hadath, входят 85 иракцев и 65 лиц, имеющих гражданство других государств, в том числе стран Евросоюза, Сомали и Судана. Большинство из них составляют так называемые эмиры ИГ, занимавшие в иерархии террористической группировки высокое положение. Как отмечали в Центральном командовании ВС США, число боевиков, которые будут транспортированы по этому маршруту, может достичь 7 тыс.

22 января официальный представитель иракского правительства Басем аль-Авади заявил, что переброска террористов ИГ из Сирии является "превентивной мерой для защиты национальной безопасности страны", а иракские власти "не могли затягивать принятие решения по данному вопросу в связи с быстрым развитием ситуации в сирийских регионах, прилегающих к границе с Ираком".