NYT: США случайно депортировали обвиняемого в ограблении на $100 млн

Хесону Нелону Пресильи Флоресу и шести его подельникам грозило до 15 лет тюремного заключения, сообщила газета

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) ошибочно депортировала в Эквадор обвиняемого в ограблении ювелирного магазина на сумму более $100 млн Хесона Нелона Пресилью Флореса, сообщила 22 января газета The New York Times (NYT).

Отмечается, что Флоресу и шести его подельникам грозило до 15 лет тюремного заключения. Согласно судебным документам, ICE приняла решение о депортации обвиняемого без согласования с местными прокурорами.

После депортации в прокуратуре США заявили, что Флоресу было предложено отбывание наказания в США или "фактически добровольно депортироваться для избежания уголовного преследования", и эквадорец выбрал второй вариант.

NYT утверждает, что этот шаг был предпринят Миграционной службой в связи со стремлением повысить национальные показатели по депортациям.