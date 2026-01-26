Трамп: США изучают обстоятельства убийства мужчины пограничником

Американский лидер сообщил, что сотрудников миграционных служб в определенной перспективе отзовут из Миннеаполиса

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация изучает все обстоятельства стрельбы, открытой 24 января в Миннеаполисе (штат Миннесота) сотрудником пограничной службы, из-за чего погиб мужчина.

"Мы изучаем, выясняем все и придем к заключению", - приводит газета The Wall Street Journal ответ Трампа на вопрос интервью о том, считает ли он правильными действия пограничника, повлекшие за собой гибель 37-летнего гражданина США Алекса Претти, работавшего медбратом.

"Мне не нравится, когда происходит любая стрельба, - продолжил американский лидер. - Вместе с тем мне не нравится, когда кто-то идет на протест и у него при себе очень мощное, полностью заряженное оружие с двумя снаряженными патронами обоймами".

Помимо этого, президент США дал понять, что сотрудники миграционных служб в определенной перспективе будут отозваны из Миннеаполиса. "В какой-то момент мы уйдем <...>. Они проделали феноменальную работу <...>. Мы оставим там другую группу людей, которая будет заниматься расследованием финансовых махинаций", - заявил Трамп. Глава американской администрации также предположил, что масштабы мошенничества в социальной сфере в Калифорнии могут быть значительно больше, чем в Миннесоте.

Очередная волна протестов началась в Миннеаполисе 24 января после того, как сотрудник пограничной службы застрелил в городе мужчину. Министерство внутренней безопасности заявило, что погибший оказал сопротивление, когда федеральные агенты попытались отобрать у него оружие. За несколько недель до этого, 7 января, во время операции по поиску нелегальных мигрантов сотрудники Службы иммиграционного и таможенного контроля потребовали от женщины, остановившейся на машине посреди проезжей части, выйти из транспортного средства. Когда автомобиль начал двигаться вперед, один из служащих ведомства открыл огонь по водителю, женщина умерла от полученных ранений.