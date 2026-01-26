Австралия сменила критиковавшего Трампа посла в США

Кевин Радд называл американского лидера "самым деструктивным президентом в истории", сообщил австралийский премьер-министр Энтони Альбанезе

СИДНЕЙ, 26 января. /ТАСС/. Власти Австралии отозвали Кевина Радда, критиковавшего американского лидера Дональда Трампа, с поста посла в США. Об этом сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.

"Правительство рекомендовало генерал-губернатору [Австралии Саманте Мостин] назначить Грега Мориарти послом Австралии в Соединенных Штатах Америки", - указано в заявлении Альбанезе, распространенном его канцелярией.

Глава правительства отметил, что Мориарти, занимавший ранее пост министра обороны (в 2017 году) и служивший в Центральном командовании ВС США, "обладает уникальным опытом для развития австралийско-американского альянса". "Он занимал руководящие посты в канцелярии премьер-министра: в качестве советника по международной и национальной безопасности и затем в качестве главы администрации; кроме того, возглавлял департамент, отвечающий за разработку и реализацию проектов AUKUS [военный альянс Австралии, Великобритании и США]", - сообщил Альбанезе.

Ранее в правительстве Австралии заявляли, что новый посол Австралии в США будет назначен только в конце марта, когда Радд, возглавлявший австралийскую дипмиссию с декабря 2022 года, покинет этот пост, чтобы занять должность президента и генерального директора аналитического центра Asia Society.

До назначения на пост посла в США бывший премьер-министр Австралии Кевин Радд на своей странице в X неоднократно публиковал заявления с резкой критикой в адрес Трампа: называл его "самым деструктивным президентом в истории" и обвинял в том, что он "втаптывает Америку и демократию в грязь". После победы Трампа на президентских выборах в США в 2024 году Радд удалил часть своих публикаций, а в октябре 2025 года даже извинился перед американским лидером, который заявил, что ему не нравится австралийский посол.