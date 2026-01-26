Новая Зеландия намерена пересмотреть свое финансирование ВОЗ

Членство в организации обходится стране в миллионы долларов, заявил министр иностранных дел Уинстон Питерс

Редакция сайта ТАСС

СИДНЕЙ, 26 января. /ТАСС/. Новой Зеландии необходимо серьезно переосмыслить свои обязанности платить взносы для финансирования Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). С таким заявлением выступил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс.

В X он сообщил, что выход США из ВОЗ "ставит под сомнение нынешнее состояние организации и ее эффективность". "США покинули ВОЗ. Вот что происходит, когда кучка неизбранных бюрократов-глобалистов, [ни перед кем] не отчитываясь распоряжается деньгами налогоплательщиков всего мира", - указал Питерс, отметив также, что и Новой Зеландии необходимо серьезно взглянуть на то, "ответственно ли расходуются деньги налогоплательщиков за границей, а не внутри страны".

Питерс также заявил, что ВОЗ "стала раздутой организацией, работающей не так, как следовало бы". "Нам нужно серьезно поговорить о своей ответственности перед народом Новой Зеландии", - сказал он в эфире радиостанции Radio New Zealand, напомнив, что "членство в ВОЗ обходится Новой Зеландии в миллионы долларов".

22 января вступило в силу принятое годом ранее решение президента США Дональда Трампа о выходе страны из состава ВОЗ. Он обосновал его в том числе непропорционально высокими взносами на финансирование организации по сравнению с выплатами других ее членов. Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус назвал этот шаг угрозой для самих США и всего мира. Выход США станет предметом обсуждений на ближайшем заседании исполнительного комитета организации, которое пройдет в Женеве с 2 по 7 февраля.