Yonhap: умер первый посол Южной Кореи в Москве Гон Ро Мён

Ему было 94 года

Редакция сайта ТАСС

СЕУЛ, 26 января. /ТАСС/. Первый посол Республики Корея в Москве Гон Ро Мён умер в возрасте 94 лет. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на сотрудника Фонда Восточной Азии.

Как указывает агентство, дипломат сыграл ключевую роль в переговорах по установлению дипломатических отношений между СССР и Республикой Корея и стал первым южнокорейским послом в Москве. Он занимал должность с 1990 по 1992 год. Затем он возглавлял южнокорейское посольство в Токио, в 1994 году его назначили министром иностранных дел, на этой должности он проработал два года.

После ухода с государственной службы Гон Ро Мён выступал в качестве эксперта, занимал посты в исследовательских институтах.

Дипломат родился на территории современной КНДР, получил образование в Сеульском национальном университете и поступил в МИД Республики Корея в 1958 году.