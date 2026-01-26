Kurier: в Австрии требуют отставки главы МИД из-за помощи Киеву

По мнению генсека оппозиционной Австрийской партии свободы Михаэля Шнедлица, Украина превратилась в "бездонную пропасть, в которую Вена безрассудно вливает миллиарды"

Глава МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер © Michael Gruber/ Getty Images

ВЕНА, 26 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь крупнейшей оппозиционной партии Австрии - Австрийской партии свободы - Михаэль Шнедлиц раскритиковал решение главы МИД республики Беате Майнль-Райзингер об увеличении гуманитарной помощи Украине на €3 млн и потребовал ее отставки.

"Любой, кто берет деньги у австрийского народа несмотря на кризис, чтобы отдать их коррумпированной системе, должен уйти в отставку с поста представителя австрийского народа", - приводит газета Kurier слова Шнедлица.

Политик добавил, что Украина давно превратилась в "бездонную пропасть, в которую Вена безрассудно вливает миллиарды". Газета отметила, что Шнедлиц также опубликовал в воскресенье заявление, в котором потребовал от австрийских властей прекратить любые выплаты Украине.

Ранее канцлер Австрии Кристиан Штокер выступил против ускоренного вступления Украины в состав Евросоюза. По его словам, у Украины "есть возможность стать членом ЕС, как и у стран Западных Балкан". Он подчеркнул, что не относится к сторонникам ускоренной процедуры вступления и исходит из того, что "критерии принятия должны быть выполнены".