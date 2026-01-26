Эксперт Дэвис назвал состояние Зеленского "близким к панике" из-за давления США

Отставной американский подполковник отметил, что саммит в Давосе не был для Владимира Зеленского "встречей на равных"

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Отставной американский подполковник Дэниел Дэвис заявил, что состояние Зеленского является "близким к панике" после саммита в Давосе.

"Зеленский находится "в состоянии, близком к панике", поскольку давление со стороны США достигает критической точки. Намерены ли США сказать Украине: "Присоединяйтесь... или вы и Европа будете сами решать проблему [урегулирования украинского конфликта]", - написал он в X.

Дэвис добавил, что саммит в Давосе не был для Зеленского "встречей на равных", поскольку Россия и США приняли роль старших партнеров, в то время как Украина стала младшим.

22 января Владимир Зеленский, выступая на ВЭФ, подверг критике ЕС, в частности обвинил европейцев в нерешительности в политических вопросах, а также заявил, что "каждый Виктор, живущий за счет Европы, но торгующий ее интересами, заслуживает подзатыльника".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал выступление выходом за рамки всех приличий, а сам "Зеленский перешел черту", подвергая критике не только его, но и остальных европейских лидеров, говоря, что помощь Украине "недостаточна, оружия недостаточно и решимости у Европы тоже недостаточно".

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо выразил мнение, что "Зеленский впал в безумие в прямом эфире", начав оскорблять европейцев, годами финансирующих его. "Даже еврофилы были ошеломлены чрезвычайной ожесточенностью его речи и его полнейшей непристойностью".