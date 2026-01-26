Прозоров: через 10 лет основным полем сражения станет киберпространство

В перспективе главной целью противоборствующих сторон будет уничтожение систем, аналогичных Starlink, считает экс-сотрудник СБУ

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Киберпространство станет основным полем сражения через 10 лет, а подавление систем связи противника будет основой ведения боевых действий. Таким мнением с ТАСС поделился экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров.

"Я думаю, через 10 лет более сильное значение приобретет война в киберпространстве - кибервойска будут ломать сети противника, нарушать энергетическую инфраструктуру, системы связи и управления. Вот это будет страшно. Тот же Starlink, которым сейчас Украина пользуется массово и которым она обеспечивает свои системы управления на поле боя, такие как "Крапива", Vezha - все завязано на Starlink. Даже не на системах радиосвязи, а именно на спутниковом интернете. Но вот Иран <…> погасил Starlink на всей территории", - сказал он.

По мнению Прозорова, подавление сигнала Starlink в Иране стало показательным событием, и в будущем основной целью противоборствующих сторон будет уничтожение аналогичных систем, поскольку именно они обеспечивают связь между подразделениями и позволяют управлять войсками.

Ранее стало известно, что американская компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, отменила плату за доступ к инфраструктуре Starlink во время массовых протестов, охвативших Иран. Это было сделано в ответ на решение правительства Ирана полностью отключить интернет в стране. Вместе с тем сообщалось, что сигнал от спутников Starlink был также подавлен иранскими правительственными силами.