Филиппо назвал ЕС сумасшедшим домом, участники которого "пожирают друг друга"

Лидер партии "Патриоты" подчеркнул, что Франции следует отказаться от "европейской диктатуры" и навсегда покинуть Евросоюз

Редакция сайта ТАСС

Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо © Victor Velter/ Shutterstock/ FOTODOM

ПАРИЖ, 26 января. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо охарактеризовал отношения между главой дипломатии ЕС Каи Каллас и председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен как грызню в "сумасшедшем доме".

Как сообщило ранее европейское издание Politico, Каллас в частном порядке называет фон дер Ляйен диктатором. У последней были плохие отношения с бывшим главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, но с Каллас они еще хуже.

"Мы знали об этом и говорили об этом уже давно, но хорошо, что это прозвучало внутри этого сумасшедшего дома! Они пожирают друг друга, и это всегда отличная новость!", - говорится в сообщении Филиппо в X. Он также подчеркнул, что Франции следует отказаться от "европейской диктатуры" и навсегда покинуть Евросоюз.