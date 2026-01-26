ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ситуация вокруг Гренландии
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Филиппо назвал ЕС сумасшедшим домом, участники которого "пожирают друг друга"

Лидер партии "Патриоты" подчеркнул, что Франции следует отказаться от "европейской диктатуры" и навсегда покинуть Евросоюз
Редакция сайта ТАСС
16:56

Лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо

© Victor Velter/ Shutterstock/ FOTODOM

ПАРИЖ, 26 января. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо охарактеризовал отношения между главой дипломатии ЕС Каи Каллас и председателем ЕК Урсулой фон дер Ляйен как грызню в "сумасшедшем доме".

Как сообщило ранее европейское издание Politico, Каллас в частном порядке называет фон дер Ляйен диктатором. У последней были плохие отношения с бывшим главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем, но с Каллас они еще хуже.

"Мы знали об этом и говорили об этом уже давно, но хорошо, что это прозвучало внутри этого сумасшедшего дома! Они пожирают друг друга, и это всегда отличная новость!", - говорится в сообщении Филиппо в X. Он также подчеркнул, что Франции следует отказаться от "европейской диктатуры" и навсегда покинуть Евросоюз. 

ФранцияФон дер Ляйен, УрсулаКаллас, Кая