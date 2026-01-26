Орбан поручил вызвать посла Украины из-за вмешательства Зеленского в выборы Венгрии

Украинские политические лидеры, включая Владимира Зеленского, выступили с грубыми оскорблениями и угрозами в адрес Венгрии и правительства, заявил премьер-министр

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © AP Photo/ Denes Erdos

БУДАПЕШТ, 26 января. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что поручил главе МИД Петеру Сийярто вызвать посла Украины в Будапеште в связи с оскорбительными высказываниями и вмешательством Владимира Зеленского в предстоящие парламентские выборы.

Орбан заявил, что на прошлой неделе украинские политические лидеры, включая Владимира Зеленского, выступили с грубыми оскорблениями и угрозами в адрес Венгрии и венгерского правительства. "Наши органы национальной безопасности проанализировали эти нападки со стороны Украины и пришли к выводу, что они является частью скоординированных действий, направленных на вмешательство в венгерские выборы", - подчеркнул премьер-министр в видеообращении, которое транслировал телеканал М1.

"Поэтому сегодня я поручил министру иностранных дел Петеру Сийярто вызвать посла Украины в Венгрии", - отметил Орбан. Он подчеркнул, что не позволит ставить под угрозу суверенитет страны и "чистоту венгерских выборов".

На прошлой неделе, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, Зеленский допустил оскорбительные высказывания в адрес Орбана. После этого между ним и венгерским премьером, а также между Сийярто и главой украинского МИД Андреем Сибигой произошел обмен взаимными обвинениями в соцсетях. Правительство Венгрии заявило о попытках украинцев оказать поддержку венгерской оппозиции и повлиять на результаты предстоящих выборов.

Парламентские выборы в Венгрии, по итогам которых будет сформировано новое правительство, назначены на 12 апреля. Возглавляемая Орбаном партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и ее младшие партнеры - христианские демократы - ведут борьбу с оппозиционной партией "Тиса". Ее лидером является бывший правительственный чиновник Петер Мадьяр, пользующийся поддержкой руководства Евросоюза и крупнейшей фракции Европарламента - Европейской народной партии.