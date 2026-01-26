Трамп: крыша бального зала в Белом доме будет устойчивой к атакам дронов

Президент отметил, что его постройка станет "подарком Соединенным Штатам" стоимостью $300-400 млн, так как проект финансируется за счет спонсоров

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что крыша строящегося в Белом доме бального зала будет сконструирована с учетом возможных атак беспилотных летательных аппаратов. Об этом глава государства написал в Truth Social.

Он отметил, что постройка бального зала станет "подарком Соединенным Штатам" стоимостью $300-400 млн, так как проект финансируется за счет спонсоров, а не федерального бюджета. В то же время он пожаловался, что уже после начала работ на него подала в суд выступающая за сохранение культурного наследия организация, поэтому строительство может затянуться.

"Вся стальная конструкция, окна, двери, оборудование для кондиционирования и отопления, мрамор, камень, железобетонные изделия, пуленепробиваемые окна и стекло, антидронная крыша и многое другое уже заказаны (или готовы к заказу), и нет никакого практического или разумного способа вернуться назад", - указал президент США.

Американский лидер подчеркнул, что проект бального зала был согласован с высшим руководством вооруженных сил и Секретной службы США, которая отвечает за обеспечение безопасности первых лиц страны. Как отметил Трамп, после появления нового бального зала Белый дом "больше не будет вынужден использовать дешевый и небезопасный шатер", который разбивали на лужайке резиденции при проведении крупных мероприятий.

"Остановка строительства на столь позднем этапе, когда уже так много заказано и сделано, будет иметь разрушительные последствия для Белого дома, нашей страны и всех заинтересованных сторон", - резюмировал американский президент.

История проекта

В июле 2025 года администрация Трампа приняла решение построить в Белом доме бальный зал. Тогда сообщалось, что стоимость проекта составит $200 млн. Новое помещение площадью 8,4 тыс. кв. м на месте восточного крыла будет способно вместить около 650 человек. По сведениям телеканала CBS News, строительство должно быть завершено к лету 2028 года. В декабре прошлого года Трамп заявил, что проект обойдется дороже, так как бальный зал будет увеличен в два раза.

Задуманная первым президентом США Джорджем Вашингтоном официальная резиденция - Белый дом - начала строиться в 1792 году по проекту архитектора Джеймса Хобена. Вашингтон сам выбрал место для здания, строительство которого было завершено 1 ноября 1800 года. В тот же день в него вселился второй президент США Джон Адамс. Здание было реконструировано в 1815-1817 годах после пожара в 1814 году.