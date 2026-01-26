ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Генсек "Хезболлах": организация не останется нейтральной при атаке США на Иран

Наим Касем предупредил, что "война против Ирана на этот раз разожжет пламя конфликта по всему региону"
Редакция сайта ТАСС
17:16

БЕЙРУТ, 26 января. /ТАСС/. Шиитская организация "Хезболлах" примет все необходимые меры для противодействия американской угрозе Ирану и его руководству. Об этом заявил генеральный секретарь движения шейх Наим Касем в телеобращении к участникам митинга солидарности с исламской республикой в Бейруте, которое транслировал телеканал Al Manar.

"Перед лицом готовящейся агрессии США против Ирана мы полны решимости защищаться и в подходящий момент выберем, как действовать: "Хезболлах" не останется нейтральной в случае американского нападения", - подчеркнул политик.

Как отметил шейх Касем, Соединенные Штаты и Израиль "не хотят мириться с существованием исламской республики - свободной и независимой страны, которая служит ориентиром для миллионов мусульман и угнетенных во всем мире".

Лидер "Хезболлах" предупредил, что "война против Ирана на этот раз разожжет пламя конфликта по всему региону". 

СШАИранЛиван