ЕК одобрила план Польши по использованию €44 млрд из программы SAFE

Они будут направлены на дальнейшие инвестиции в безопасность республики, сообщил глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 26 января. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) положительно рассмотрела полученный из Варшавы сметный план по расходу планируемых к выделению для нее почти €44 млрд из программы милитаризации ЕС SAFE. Об этом сообщил глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш.

"Еврокомиссия положительно оценила документы, представленные Польшей, которые касаются получения средств из программы SAFE. Мы все ближе к получению почти €44 млрд, которые будут направлены на дальнейшие инвестиции в безопасность Польши", - написал министр в X. "Впереди нас ожидает исполнительное решение Европейского совета и окончательное подписание соглашений [о выделении кредитов]", - добавил он.

9 сентября 2025 года Еврокомиссия объявила о распределении финансирования в виде низкопроцентных кредитов из фонда милитаризации ЕС SAFE, размер которого составляет €150 млрд. Польша получит почти треть из этих средств, или €43,7 млрд.

Весной 2025 года ЕС предпринял шаги на пути к масштабной милитаризации - в частности, в марте на экстренном саммите в Брюсселе был одобрен план перевооружения ReArm EU на €800 млрд, предусматривающий совместные закупки оружия и использование средств из программы для депрессивных регионов. Позднее Совет ЕС утвердил создание фонда милитаризации (SAFE) как часть долгосрочной программы военного строительства до 2030 года. На июньском саммите НАТО в Гааге было принято решение увеличить военные расходы европейских государств до 5% ВВП к 2034 году.