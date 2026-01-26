В провинции Лимпопо в ЮАР число погибших из-за наводнения увеличилось до 25

Три человека остаются пропавшими без вести

Редакция сайта ТАСС

ПРЕТОРИЯ, 26 января. /ТАСС/. Число погибших от наводнения в южноафриканской провинции Лимпопо увеличилось до 25. Об этом сообщила местная радиостанция EWN.

В результате поисковых работ в течение 26 января обнаружены еще шесть тел, отмечает она. Три человека остаются пропавшими без вести. До этого власти провинции объявили о 19 погибших в результате наводнения. Поисковые работы продолжаются.

Ранее глава регионального правительства Поппи Раматуба заявила на брифинге, что наводнение нанесло провинции ущерб в размере 7,9 млрд рандов ($493,6 млн). Она обратилась к правительству ЮАР с просьбой выделить дополнительные средства для восстановительных работ.

На севере и востоке ЮАР в январе из-за продолжительных дождей произошло наводнение. Власти страны объявили в пяти провинциях режим природного бедствия. Больше других от подъема воды пострадали Лимпопо и провинция Мпумалага, где погибли семь человек. В последние дни интенсивность дождей в ЮАР снизилась.